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G.saray’da Arda seferberliği

ve ’a yakın kişiler, iki ismi ’da yeniden bir araya getirmek için kolları sıvadı

G.saray’da Arda seferberliği
Arda Turan rotasını birkez daha Florya'ya çevirdi... Kulislerde konuşulanlara göre Fatih Terim ve Arda'ya yakın kişiler, iki ismi yeniden bir araya getirmek için kolları sıvadı.

AĞAR DEVREDE
Arda Turan önceki gün içişleri eski bakanı Mehmet Ağar'la yemek yemişti. Milli futbolcuya, "Hocadan özür dile, yuvana dön" ifadesini kullanan Mehmet Ağar'ın Fatih Terim'le de bu konuda görüştüğü iddia edildi.

BÜYÜK BASKI VAR
Terim'e 2-3 kişiden daha Arda Turan konusunda baskı geldiği ve tecrübeli teknik adamın bu konudaki tavrının yumuşatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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