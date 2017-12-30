G.saray’da Arda seferberliği

Arda Turan rotasını birkez daha Florya'ya çevirdi... Kulislerde konuşulanlara göre Fatih Terim ve Arda'ya yakın kişiler, iki ismi yeniden bir araya getirmek için kolları sıvadı.
AĞAR DEVREDE Arda Turan önceki gün içişleri eski bakanı MehmetAğar'la yemek yemişti. Milli futbolcuya, "Hocadanözür dile, yuvana dön" ifadesini kullanan Mehmet Ağar'ın Fatih Terim'le de bu konuda görüştüğü iddia edildi.
BÜYÜK BASKI VAR Terim'e 2-3 kişiden daha Arda Turan konusunda baskı geldiği ve tecrübeli teknik adamın bu konudaki tavrının yumuşatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
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