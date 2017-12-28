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Son 16 yılın en gollü ilk devresi

Ligin ilk yarısında toplam 461 gol kaydedildi

Son 16 yılın en gollü ilk devresi
Geçtiğimiz gün sona eren Süper Lig'in ilk yarısı tarihe geçti!.. İlk 17 haftada 461 gol atılırken, bu rakam son 16 yılın en yükseği oldu. Maç başına 3.01 ortalama yakalandı. Bundan önceki en golcü sezon 453 gol ile 2003-2004'tü.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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