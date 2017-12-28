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Harika bir iş çıkardım

Hırvat hoca, “Tesislerde Terim posterlerini görünce şok oldum. İşime son verilince üzülmedim çünkü harika bir iş çıkardım” dedi

Harika bir iş çıkardım
Igor , Galatasaray'la yollarının ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. İşte Hırvat hocanın sözleri: "Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk. 8 puanlık farkın ardından sanki şampiyonluk kazanılmıştı. Büyük bir çılgınlık yaşanıyordu. Sonra Trabzon ve Başakşehir'e kaybettik. Taraftarlar "Tudor istifa" diyorlardı ve ligde liderdik. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı. Şok olmuştum. Açıkçası, benim işime son verdikleri için kötü bir durumda değildim. Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım. Çünkü harika bir iş yapmıştık."
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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GS ALİ GS ALİ

Terimin kovulması ve başarısızlığı Milli takımda sürekli para prim 150 i den 500 olsun ben dedim gibi yılda 4-5 maç için bunları düşünmesine bar eklenince Başkan tam terimin istediği gibi olunca Tudor başarılıydın harcandı terim i istemiyoruz sevmiyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 07:00
GS VAHA GS VAHA

Terim kritik Türkiye sınavı sürerken bar olayı akabinde kovulması Tudor 10 puan öndeyken ayağının altı oyuldu oyuncular 2 ye 3e ayrıldı zira terim sevgisi sadece gs da belli bir kesim veya yakınları başka seveni yok Milli takımda çalışmadı para prim vs işleri dünyanın parası üstüne yetimlerin hakkı tazminat esasında kendisine rapor tutulması söylüyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 06:38
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