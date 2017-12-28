Harika bir iş çıkardım

Igor Tudor, Galatasaray'la yollarının ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. İşte Hırvat hocanın sözleri: "Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk. 8 puanlık farkın ardından sanki şampiyonluk kazanılmıştı. Büyük bir çılgınlık yaşanıyordu. Sonra Trabzonve Başakşehir'e kaybettik. Taraftarlar "Tudor istifa" diyorlardı ve ligde liderdik. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı. Şok olmuştum. Açıkçası, benim işime son verdikleri için kötü bir durumda değildim. Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım. Çünkü harika bir iş yapmıştık."
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Terimin kovulması ve başarısızlığı Milli takımda sürekli para prim 150 i den 500 olsun ben dedim gibi yılda 4-5 maç için bunları düşünmesine bar eklenince Başkan tam terimin istediği gibi olunca Tudor başarılıydın harcandı terim i istemiyoruz sevmiyoruz
Terim kritik Türkiye sınavı sürerken bar olayı akabinde kovulması Tudor 10 puan öndeyken ayağının altı oyuldu oyuncular 2 ye 3e ayrıldı zira terim sevgisi sadece gs da belli bir kesim veya yakınları başka seveni yok Milli takımda çalışmadı para prim vs işleri dünyanın parası üstüne yetimlerin hakkı tazminat esasında kendisine rapor tutulması söylüyorlar
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