Ayrılık kararıma saygı duyacak!

Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer hedefleri arasında yer alan MarouaneFellaini'den çarpıcı açıklamalar geldi... Manchester United'ın yaptığı teklifi geri çevirdiğini ilk kez bu kadar net ifade eden Belçikalı yıldız, "Kulüp yeni teklif yaptı; ancak ayrılık kararı verdiğimde Mourinho buna saygı duyacaktır" açıklamasını yaptı. Teklifin devamının gelebileceğini kaydeden Fellaini, "Kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Bazı şeyleri kısa zamanda ayarlayamazsınız" dedi.
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Beşiktaşa hayırlı olsun
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