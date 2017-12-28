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Ayrılık kararıma saygı duyacak!

, “Ayrılık kararı alırsam Jose Mourinho buna saygı duyacak”dedi

Ayrılık kararıma saygı duyacak!
Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer hedefleri arasında yer alan Marouane Fellaini'den çarpıcı açıklamalar geldi... Manchester United'ın yaptığı teklifi geri çevirdiğini ilk kez bu kadar net ifade eden Belçikalı yıldız, "Kulüp yeni teklif yaptı; ancak ayrılık kararı verdiğimde Mourinho buna saygı duyacaktır" açıklamasını yaptı. Teklifin devamının gelebileceğini kaydeden Fellaini, "Kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Bazı şeyleri kısa zamanda ayarlayamazsınız" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ağası ağası

Beşiktaşa hayırlı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 28.12.2017 11:26
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