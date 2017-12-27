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Resmi imza için haber bekliyor

’nın adeta gözü kulağı Beşiktaş yönetiminde

Resmi imza için haber bekliyor
Ligin ikinci yarısı için Beşiktaş yönetimiyle el sıkışan Demba Ba resmi imza için haber bekliyor. Siyah-Beyazlılar ise Cenk Tosun konusundaki gelişmeleri izliyor. Eğer Cenk takımda kalırsa büyük ihtimalle Demba Ba'nın transferi de yatacak.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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