Fernando’da büyük korku

Cimbom'un orta alandaki yıldızı Fernando Reges, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı. Brezilyalı yıldızın dün çekilen MR'ında yan bağlarında yırtık tespit edildiği açıklanmış, sakatlık süresiyle ilgili ise net bir bilgi verilmemişti. Dün yayıncı kuruluş bein SPORTS'un "Fernandosahalardan 2 ay uzak kalacak" haberi gündeme bomba gibi düştü. Fakat TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Sambacı'nın dönüş tarihi henüz belli değil. Fernando'ya 3 hafta boyunca tedavi uygulanacak. Bu tedavi sonrası kesin durum ortaya çıkacak.
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