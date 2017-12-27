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’da büyük korku

Yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız için dün ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. ’nun kesin durumunun üç haftalık tedavi sürecinden sonra belli olacağı öğernildi...

Fernando’da büyük korku
Cimbom'un orta alandaki yıldızı Fernando Reges, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı. Brezilyalı yıldızın dün çekilen MR'ında yan bağlarında yırtık tespit edildiği açıklanmış, sakatlık süresiyle ilgili ise net bir bilgi verilmemişti. Dün yayıncı kuruluş bein SPORTS'un "Fernando sahalardan 2 ay uzak kalacak" haberi gündeme bomba gibi düştü. Fakat TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Sambacı'nın dönüş tarihi henüz belli değil. Fernando'ya 3 hafta boyunca tedavi uygulanacak. Bu tedavi sonrası kesin durum ortaya çıkacak.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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