Fener’de yeni yıl coşkusu

F.Bahçe'de dünkü antrenmanın ardından yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular yaklaşan yılbaşı için düzenlenen organizasyonda buluştu. Sarı-Lacivertli yönetim, her sene olduğu gibi futbolculara yeni yıl hediyelerini takdim etti.
KEYİFLER YERİNDEYDİ
Yönetimin yeni yıl için verdiği hediyelerde futbolcuların eşleri ve çocuklarını da düşünmesi Sarı-Lacivertli takımın keyfini ikiye katladı. Fenerbahçelifutbolcular bu anlamlı organizasyon için Başkan AzizYıldırım'a veyönetim kuruluüyelerineteşekkür etti.
AİLE POZUVERDİLER F.BAHÇELİ futbolcular, yılbaşı hediyelerini aldıktan sonra teknik heyet, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli ile birlikte aile pozu verdiler. Futbolcuların hayli mutlu olduğu görüldü
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