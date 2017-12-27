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Fener’de yeni yıl coşkusu

Sarı-Lacivertliler, yeni yıl öncesinde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Yönetim, futbolculara her sene olduğu gibi yılbaşı için hazırlanan hediye paketlerini takdim etti...

Fener’de yeni yıl coşkusu
F.Bahçe'de dünkü antrenmanın ardından yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular yaklaşan yılbaşı için düzenlenen organizasyonda buluştu. Sarı-Lacivertli yönetim, her sene olduğu gibi futbolculara yeni yıl hediyelerini takdim etti.



KEYİFLER YERİNDEYDİ
Yönetimin yeni yıl için verdiği hediyelerde futbolcuların eşleri ve çocuklarını da düşünmesi Sarı- Lacivertli takımın keyfini ikiye katladı. Fenerbahçeli futbolcular bu anlamlı organizasyon için Başkan Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



AİLE POZU VERDİLER
F.BAHÇELİ futbolcular, yılbaşı hediyelerini aldıktan sonra teknik heyet, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli ile birlikte aile pozu verdiler. Futbolcuların hayli mutlu olduğu görüldü
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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