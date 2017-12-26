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Yok böyle bir lig

’de ilk devreyi 36 puanla Başakşehir lider tamamladı. Zirve ile 7. Trabzon arasındaki puan farkı 7... 5 büyük ligde ise büyük kopmalar var

Yok böyle bir lig
SÜPER Lig'de son yılların en büyük zirve heyecanı yaşanıyor. Ligde ilk yarıyı Medipol Başakşehir 36 puanla lider tamamladı. Onu 35 puanlı Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla 33 puana ulaştı ve ilk devreyi 3. sırada bitirdi. Beşiktaş, Kayseri ve Göztepe 30, Trabzonspor ise 29 puanda.

CİTY ALDI BAŞINI GİDİYOR
Süper Lig'de büyük çekişme yaşanırken, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise liderler farkı açıyor. İngiltere'de Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United'ın tam 13 puan önünde lider konumda.



BARÇA 9 PUAN FARKLA LİDER
İSPANYA'DA ise Barcelona, son maçında Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı 9. Büyük liglerde ilk 7 sıra itibarıyla da büyük kopmalar var.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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