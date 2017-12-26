Yok böyle bir lig

SÜPER Lig'de son yılların en büyük zirve heyecanı yaşanıyor. Ligde ilk yarıyı Medipol Başakşehir 36 puanla lider tamamladı. Onu 35 puanlı Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla 33 puana ulaştı ve ilk devreyi 3. sırada bitirdi. Beşiktaş, Kayserive Göztepe 30,Trabzonspor ise 29 puanda.
CİTY ALDI BAŞINI GİDİYOR Süper Lig'de büyük çekişme yaşanırken, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise liderler farkı açıyor. İngiltere'deManchesterCity, en yakın takipçisi Manchester United'ın tam 13 puan önünde lider konumda.
BARÇA 9 PUAN FARKLA LİDER İSPANYA'DA ise Barcelona, son maçında Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı 9. Büyük liglerde ilk 7 sıra itibarıyla da büyük kopmalar var.
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