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Kupada Cimbom'un rakibi Bucaspor

Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İzmir ekibini TT Stadı’nda konuk edecek

Kupada Cimbomun rakibi Bucaspor
Terim yönetiminde ilk maçında Göztepe'yi yenen Galatasaray bu akşam da kupa sınavına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar son 16 turu ilk maçında 2. Lig ekibi Bucaspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadro sürecek olan Terim'in Carrasso, Tarık, Koray, Donk, Ahmet, Selçuk, Tolga, Emrah, Sinan, Recep, Eren 11'ini tercih etmesi bekleniyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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