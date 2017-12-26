Kupada Cimbom'un rakibi Bucaspor

Terim yönetiminde ilk maçında Göztepe'yi yenen Galatasaray bu akşam da kupa sınavına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar son 16 turu ilk maçında 2. Lig ekibi Bucaspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadro sürecek olan Terim'in Carrasso, Tarık, Koray, Donk, Ahmet, Selçuk, Tolga, Emrah, Sinan, Recep, Eren 11'ini tercih etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.