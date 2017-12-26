F.Bahçe'de kupa mesaisi

Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Janssen ve Mehmet Ekici takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Çalışma yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek.
OZAN TUFAN KUPADA SAHADA!
Ligde şans bulamayan Ozan Tufan kupada İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyecek. Ozan Tufan için ayrıca devre arası hazırlık kampı büyük önem taşıyor.
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