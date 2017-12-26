Fall'Arda' cıktı!

HAYIRLI OLSUN!
Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte kahve içen Orman'ın fincanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Başkanın fincanının fotoğrafına yorum yapan Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Başkanın falında bile Arda Turan çıktı. Hayırlı olsun" yorumunda bulundu.
ÇOK İSTERİM
Orman dünkü etkinlikte yaptığı konuşmada, "Arda şahsen çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim. Ancak Beşiktaş'ın şu anda öyle bir gündemi yok" dedi.
SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın etkinlikte içtiği kahve ve sonrasındaki fincan fotoğrafı sosyal medyada rekor kırdı.
ARDA TURAN'DAN 4 BİN TL BAHŞİŞ
ARDA Turan, Burak Yılmaz ve Tolga Zengin ile önceki gün bir balıkçıda yemek yedi. Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncunun yemekten sonra 4 bin TL bahşiş bıraktığı bildirildi. Bu arada Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Karabük maçı sonrası özel bir jetle yemeğe katıldı.
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