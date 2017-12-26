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’a kulüp aranıyor

RVP’nin yerine transfer edilecek. Boş kontenjan yok. Bu yüzden Eljif kiralık gönderilecek

Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
OCak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme şansına sahip olan yabancı kontenjanına takıldı. RVP'nin yerine yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Eljif Elmas için yine kontenjan boşalmıyor. Kocaman onun sürekli forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını istiyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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