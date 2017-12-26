Beşiktaş Cenk Tosun'u göndererek DembaBa'yı transfer etmenin planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncu için son görüşmelerini yaparken Senegalli yıldız Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirdi. Bu gelişme bu transferin kesin olarak bittiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Beşiktaş Yönetimi'nin Demba Ba'nın sağlık raporlarını detaylı olarak incelediği öğrenildi.
ORMAN İSTİYOR
Birkaç doktorla yapılan görüşmeler sonucunda Demba Ba'nın önemli birşeyinin olmadığı ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba'nın gelmesini çok istediği ve bu oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacağı belirlendi.
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