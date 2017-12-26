 ;
Yol Durumu
  1. Talisca için son karar sezon sonunda
  2. Puan farkını kapatır ipi göğüsleriz

Beşiktaş'ı açıkladı

Demba Ba Beşiktaşı açıkladı
Beşiktaş Cenk Tosun'u göndererek Demba Ba'yı transfer etmenin planlarını yapıyor. Siyah- Beyazlı yönetim bu oyuncu için son görüşmelerini yaparken Senegalli yıldız Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirdi. Bu gelişme bu transferin kesin olarak bittiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Beşiktaş Yönetimi'nin 'nın sağlık raporlarını detaylı olarak incelediği öğrenildi.

ORMAN İSTİYOR
Birkaç doktorla yapılan görüşmeler sonucunda Demba Ba'nın önemli birşeyinin olmadığı ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba'nın gelmesini çok istediği ve bu oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacağı belirlendi.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar