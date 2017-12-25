Trabzon'a demir engeli!

TRABZONSPOR HEMEN YANIT VERDİ
74. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağdan Ibanez'in kullandığı kornerde, ön direkte bir anda boşta kalan Yatabare, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0. 80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir'in attığı uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz'ın plase vuruşu Karabük ağlarına gitt: 1-1.
UZATMADA GALİBİYET DİREĞE TAKILDI
Son saniyede inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Jose Sosa'nın direk kaleye gönderdiği frikiğe kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu Barış Başdaş uzaklaştırdı ve maç 1-1 sona erdi.
ÇALIMBAY: 3-4 TRANSFERLE GÜÇLENECEĞİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Karabük karşısında kopuk kopuk oynadık. Oyuncularımızın hepsini tanıyorum. Onları mutlaka devre arası daha iyi duruma getireceğiz" dedi. Rıza hoca, "Yönetimimizle konuşacağız. Yapabilirsek 3-4 iyi transferle takımımızı daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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