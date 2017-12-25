Son karar Güneş’in

ARDA TURAN GELMEYE HAZIR
Beşiktaş ile Barcelona arasında birkaç detay kaldığı ve bunların da giderilmek üzere olduğu öğrenildi. Arda Turan'da da bir sorun olmadığı ve devre arasında Beşiktaş'a gelmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
KARAR MERAKLA BEKLENİYOR
Yönetimin Arda Turan konusunda son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı öğrenildi. Arda'nın pozisyonunda Quaresma ve Lens'in olması nedeniyle tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
YÖNETİMİN GÖZÜ GÜNEŞ'TE
Arda'nın transferi konusunda son kararı vermesi beklenen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu konuyu enine boyuna düşündüğü öne sürüldü. Yönetim Güneş'in onayı halinde Arda için resmi adımı atacak.
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Arda TÜRKIYE de futbol oynayamaz nere gitse. Isliklanir.verilen sanslari hep kötuye kullandi.hicbir yerde oynamazken milli takima alindi kac dakika ve nasil oynadi.Lütfen BESIKTASIDE KARISTIRTMAYIN.Sayin senol GÜNES gibi takimi parlatti.Lutfen sondurmeyin.yazik olur.
Sayin Fikret Orman lutfen arda icin Gunes'e tazyik yapma.. Yoksa Gunes'i kaybedersin.. buda Besiktas icin hicde iyi olmaz...Arda'in fotbolu bitmistir.. Arda oldugu yeri bozan bir insandir...yani adam degildir
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