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Yol Durumu
  1. Arda Turan'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
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Son karar Güneş’in

Beşiktaş hem Arda, hem de Barcelona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. bu transfere onay verdiği takdirde milli yıldız kiralanacak

Son karar Güneş’in
Beşiktaş ile Arda Turan arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi. Barcelona'dan ayrılması beklenen milli futbolcu ile menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla yaklaşık 1 aydır görüşen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler dev bir adım attı. Yönetim hem Barcelona hem de Arda Turan ile anlaşma sağladı.

ARDA TURAN GELMEYE HAZIR
Beşiktaş ile Barcelona arasında birkaç detay kaldığı ve bunların da giderilmek üzere olduğu öğrenildi. Arda Turan'da da bir sorun olmadığı ve devre arasında Beşiktaş'a gelmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR
Yönetimin konusunda son kararı 'e bıraktığı öğrenildi. Arda'nın pozisyonunda Quaresma ve Lens'in olması nedeniyle tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

YÖNETİMİN GÖZÜ GÜNEŞ'TE
Arda'nın transferi konusunda son kararı vermesi beklenen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu konuyu enine boyuna düşündüğü öne sürüldü. Yönetim Güneş'in onayı halinde Arda için resmi adımı atacak.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Sedat cakmakci. Sedat cakmakci.

Arda TÜRKIYE de futbol oynayamaz nere gitse. Isliklanir.verilen sanslari hep kötuye kullandi.hicbir yerde oynamazken milli takima alindi kac dakika ve nasil oynadi.Lütfen BESIKTASIDE KARISTIRTMAYIN.Sayin senol GÜNES gibi takimi parlatti.Lutfen sondurmeyin.yazik olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 25.12.2017 06:25
Tayfun Tayfun

Sayin Fikret Orman lutfen arda icin Gunes'e tazyik yapma.. Yoksa Gunes'i kaybedersin.. buda Besiktas icin hicde iyi olmaz...Arda'in fotbolu bitmistir.. Arda oldugu yeri bozan bir insandir...yani adam degildir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 25.12.2017 05:28
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