İşte Fatih'in aslanları

GOMİS&RODRİGUES ORTAKLIĞI
19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1. 27. dakikada Gomis yüzde yüz pozisyonu harcadı.
YASİN'DEN HARİKA BİR KAFA
52. dakikada Feghouli ortaladı, Gomis yakın mesafeden dışarıya vurdu. 53. dakikada Feghouli sağ kanattan harika kesti, Yasin aynı güzellikte bir kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. 56. dakikada Yasin'in şutu adeta direği yaladı.
MAİCON FRİKİKTEN 90'A ASTI
70. dakikada fark 3'e çıktı. Frikikten muhteşem bir vuruşa imza atan Maicon skoru 3-1 yaptı. 78. dakikada Scariano net bir pozisyonu harcadı. 90+3. dakikada Yasin'in şutunu Beto çıkardı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.
CİMBOM'UN PENALTI İSYANI
Dünkü maçın en çok tartışılan pozisyonlarından birisi 59. dakikada yaşandı... Belhanda'nın pasıyla hareketlenen Yasin Öztekin tam topa vuracakken Sabri Sarıoğlu'nun hamlesiyle yerde kaldı. Herkes penaltı beklerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu "devam" dedi. Bu karar sonrasında teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular adeta çılgına döndü. Yoğun itirazlar sonrasına hakem yedek kulübesindeki Koray sarı kart gördü.
SON 15 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
Galatasaray'daki 4. dönemine 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlayan Fatih Terim kazanma alışkanlığını sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı son 15 Süper Lig maçında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
7 MAÇTIR YENİLGİSİ YOK
Cimbom bu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fatih Terim ayrıca son 7 lig maçında sahadan yenilgi almadan ayrılmayı başardı.
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