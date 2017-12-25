Hayırlı maçlar

Ricardo Quaresma: Portekizli oyuncu, ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklar derneğine düzenli olarak bağış yapıyor. Cristiano Ronaldo ile birlikte bir organizasyon gerçekleştirme kararı alan Quaresma'nın; Suriyeli mülteciler için maç organize ederek dünya yıldızlarını bir araya getireceği, gelirin de mültecilere verilmesi için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ayrıca Portekiz'de boş duran evlerinden birini Suriyeli mültecilere açtı.
Didier Drogba: 3 milyon dolara Fildişi Sahili/Abidjan'da hastane yaptırdı.
Samuel Eto'o: Ülkesi Kamerun'da sağlık, spor ve eğitime destek veriyor. Kalp ameliyatlarına öncülük etti.
Mehmet Topal: Türk Böbrek Vakfı'nın her türlü ihtiyacına koşuyor. Semiha Şakir Huzurevi'nde her Ramazan'da iftar düzenliyor. TOÇEV aracılığı ile 4 çocuğun eğitim masrafını üstleniyor, LÖSEV'in farkındalık projelerine de katılıyor.
Volkan Demirel: Soma maden faciasında vefat edenlerin kredi borçlarının büyük kısmını üstlendi.
Mesut Özil: Afrikalı 11 çocuğu ameliyat ettirdi. 2014 Dünya Kupası'nda kazandığı 237 bin poundu Brezilya'daki hasta çocuklara bağışladı.
Arda Turan: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne 10 akülü tekerli sandalye bağışladı. LÖSEV'in de farkındalık projelerine katıldı.
LİONEL MESSI:
Suriye'deki bin 600 öğrenci için 20 tane sınıf inşa ettirdi. Aynı zamanda UNICEF yardım elçisi olan Messi'nin, öğrencilerin yüzde 60'ının eğitim paralarını da karşılayacağı öğrenildi. Nepal, Endonezya ve Bangladeş'te okul inşa ettiren Arjantinli yıldızın, ülkesinde de birçok sağlık kuruluşuna, yerel futbol okullarına yardım ettiği ve büyüdüğü Rosario'daki yerel bir hastanenin restorasyon çalışmalarını finanse ettiği biliniyor.
MARİA SHARAPOVA:
2012 yılında kurduğu şekerleme fabrikası Sugarpova'nın gelirlerini, yoksul ve muhtaç ailelere bağışlıyor. Rus tenisçi, Porto Riko'da bin 250 fırın, bin güneş enerjili lamba ve sobalar için 3 bin propan silindiri dağıttı.
USAIN BOLT:
Jamaikalı ünlü atlet, kazandığı paranın bir bölümünü sefalet ve açlıkla mücadele eden ülkesi için harcıyor. Muhtaç durumdaki çocuklara yardımda bulunan bir derneği de var.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.