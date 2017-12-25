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’a Ada’dan 20 milyon euro!

İngiliz ekibi Everton, Siyah-Beyazlılara için 20 milyon Euro önerdi. Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak baktığı öne sürülüyor..

Cenk Tosun’a Ada’dan 20 milyon euro!
Beşiktaşlı Cenk Tosun'a Premier Lig'den çılgın teklif... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki forvet oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'a 20 milyon Euro teklif etti. Cenk'in İngiltere'ye gitmek istediği ve Everton'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de yıldız oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlıların 'un satılması durumunda eski golcüsü Demba Ba'yı transfer etmesi bekleniyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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