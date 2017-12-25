Cenk Tosun’a Ada’dan 20 milyon euro!

Beşiktaşlı Cenk Tosun'a Premier Lig'den çılgın teklif... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki forvet oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'a 20 milyonEuro teklif etti. Cenk'in İngiltere'ye gitmek istediği ve Everton'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de yıldız oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlıların Cenk Tosun'un satılması durumunda eski golcüsü Demba Ba'yı transfer etmesi bekleniyor.
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