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'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş’la transfer görüşmesi yapan , dün Kartal’ın kaptanı ’le buluştu

Arda Turandan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelen Arda Turan, dün Siyah-Beyazlı takımın kaptanı Tolga Zengin'le bir araya geldi. Arda, Tolga ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram'dan "Kaptan Can" notu ile paylaştı. Yıldız futbolcunun 'den "Kaptan" diye bahsetmesi Beşiktaşlı taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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