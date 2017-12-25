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Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelen Arda Turan, dün Siyah-Beyazlı takımın kaptanı Tolga Zengin'le bir araya geldi. Arda, Tolga ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram'dan "Kaptan Can" notu ile paylaştı. Yıldız futbolcunun Tolga Zengin'den "Kaptan" diye bahsetmesi Beşiktaşlı taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Gazete
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