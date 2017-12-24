 ;
Yol Durumu
  1. Seri sonu kanarya

Zirvede işler karıştı

İlk devreyi hangi takımın lider bitireceği bugün belli olacak ve G.Saray’ın alacağı sonuçlara göre zirve şekillenecek

Zirvede işler karıştı
Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirecek ekip bugün belli olacak. 33 puanlı Başakşehir kazanırsa ilk yarıyı lider bitirecek. Başakşehir beraberlik halinde 32 puanlı G.Saray'ın kazanmamasını bekleyecek. Cimbom'un liderlik için önce kazanması sonra da Başakşehir'in galip gelmemesi şart. 33 puanlı F.Bahçe'nin liderliği için Başakşehir'in yenilmesi, Galatasaray'ın da kazanamaması gerekiyor. Bu gerçekleşirse F.Bahçe ilk yarıyı lider bitirecek. Kayserispor'un lider olması bile mümkün. Başakşehir ve G.Saray kaybeder Kayseri de 7 farklı kazanırsa ligde ilk yarıyı lider bitirecek.
Etiketler: , , ,
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar