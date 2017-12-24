Zirvede işler karıştı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirecek ekip bugün belli olacak. 33 puanlı Başakşehir kazanırsa ilk yarıyı lider bitirecek. Başakşehir beraberlik halinde 32 puanlı G.Saray'ın kazanmamasını bekleyecek. Cimbom'un liderlik için önce kazanması sonra da Başakşehir'in galip gelmemesi şart. 33 puanlı F.Bahçe'nin liderliği için Başakşehir'in yenilmesi, Galatasaray'ın da kazanamaması gerekiyor. Bu gerçekleşirse F.Bahçe ilk yarıyı lider bitirecek. Kayserispor'un lider olması bile mümkün. Başakşehir ve G.Saray kaybeder Kayseri de 7 farklı kazanırsa ligde ilk yarıyı lider bitirecek.