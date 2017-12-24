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Volkan gemileri yaktı

90+4’te Volkan, tüm riskleri aldı ve kornerde ileri çıktı. Ortaya kafasıyla dokununca bu sezon şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu

Volkan gemileri yaktı
Atiker Konyaspor- Fenerbahçe maçının son dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Genelde takımları mağlupken kalecilerin ileri çıkmasına alışılmış olunmasına rağmen 90+4'te Volkan Demirel skor 1-1'ken kontra riskini alıp kornerde ileri çıktı. Kornerden gelen top ceza kafasıyla dokunmayı başarınca bu sezon ligde şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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