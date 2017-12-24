Seri sonu kanarya

SERKAN TOPU KORNERE GÖNDERDİ
Maçın 33. dakikasında Valbuena ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Aatif'ın kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan topu kornere çeldi. 43'te Milosevic'in sert şutunda top kaleci Volkan'da kaldı. 53'te Milosevic'in vuruşunda Isla topa son anda ayak koyarak F.Bahçe'yi önemli bir tehlikeden kurtardı.
MEHMET TOPAL EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Konyaspor 58'de 1-0 öne geçti. Isla'nın hatalı pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 69'da kullanılan köşe atışında Mehmet Topal kafayla skoru 1-1 yaptı. 85'te Manyama'nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Zorlu karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 bitti.
PRİMİ KAYBETTİLER
Fenerbahçeli oyuncular büyük fırsat kaçırdı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, daha önce futbolcularına, "Son 6 maçı kazandığınız takdirde takıma 1.5 milyon Euro prim vereceğim" sözünü vermişti. Sarı- Lacivertli takım dün Konyaspor'u yenemeyince futbolcular bu primden de oldu. Fenerbahçe Yönetimi'nin yine de takıma iyi bir prim vermeyi düşündüğü gelen bilgiller arasında yer alıyor.
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