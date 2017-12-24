Kartal'ın büyüsü bozuldu

PENALTIYI NEGREDO GOLE ÇEVİRDİ
Maçın 25. dakikasında Talisca, Bjarsmyr'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan Penaltıyı 26'da Negredo gole çevirdi: 1-1. 38'de Talisca'nın serbest vuruşunda topu kaleci Tolgahan çıkardı. Devre 1-1 bitti.
TOLGAHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Tosic' in 51'de yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 52'de Talisca'nın vuruşunda Kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 56'da Babel'in pasında Cenk'in yaptığı vuruşta Tolgahan topu kontrol etti.
CYRİAC'IN GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ
Maçın 70. dakikasında Emre'nin vuruşunda top kaleci Fabri'de kaldı. 86'da Gökhan Gönül'den dönen topa Cyriac vurdu ve bu golle Sivasspor, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Kartal bu sezon ligde 3. yenilgiyi aldı.
BU YENİLGİYİ TELAFİ EDECEĞİZ
Beşiktaş' ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Sivas önünde aldıkları yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi. Adriano, "2. yarı her şey bizim istediğimiz gibi olacak" dedi.
SON 3 DEPLASMANDA GALİBİYET YOK
Beşiktaş Şenol Güneş döneminde ligde oynadığı son 3 deplasman maçından galip gelemedi. Siyah-Beyazlı takım Yeni Malatya ile 0-0, Kayseri ile 1-1 berabere kaldıktan sonra dün de Sivas'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
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