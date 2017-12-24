 ;
Yol Durumu
  1. Beraberlik adil sonuç
  2. Kartal'ın büyüsü bozuldu

Bizim gibi bir takım böyle goller yememeli

, maça yeterince motive olamadıklarını ifade ederek, “Bizim gibi bir takım böyle goller yememeli”dedi

Bizim gibi bir takım böyle goller yememeli
her maçta oyuncularının temposunun aynı olmayabileceğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da vardı. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu olarak eksik kaldık. Rakibe biraz uzak kaldık. En büyük eksiğimiz buydu" dedi.

DİSİPLİNDEN KOPTUK
2. yarı oyun disiplininden koptuklarını ifade eden Güneş, "2. yarı hareketli olduğu için Cenk'i aldık. Bizim gibi üst düzey takımların yememesi gereken golleri yedik. Konsantrasyon bozukluğu yaşadık. Vuruş tekniği olarak da zayıf kaldık" ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar