Bizim gibi bir takım böyle goller yememeli

Şenol Güneş her maçta oyuncularının temposunun aynı olmayabileceğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da vardı. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu olarak eksik kaldık. Rakibe biraz uzak kaldık. En büyük eksiğimiz buydu" dedi.
DİSİPLİNDEN KOPTUK
2. yarı oyun disiplininden koptuklarını ifade eden Güneş, "2. yarı hareketli olduğu için Cenk'i aldık. Bizim gibi üst düzey takımların yememesi gereken golleri yedik. Konsantrasyon bozukluğu yaşadık. Vuruş tekniği olarak da zayıf kaldık" ifadesini kullandı.
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