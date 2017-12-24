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Beşiktaş’ta çılgınlığı

Hırvat stoperle anlaşma sağlanması ve Beşiktaş forması giymesi taraftarlara büyük sevinç yaşattı

Beşiktaş’ta Vida çılgınlığı
Beşiktaş'ın eylül ayında protokol imzaladığı Domago Vida'nın trnasferinin bitirilmesi Beşiktaşlı tarftarlara büyük coşku yaşattı. Sanal alemde " tamam, Arda Turan come to Beşiktaş" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar yaptıkları yorumlarda "Yönetim işini yarım bırakmıyor. Adım adım Vida'nın işini bitirdiler formayı giydirdiler. Helal olsun" ifadeleri kullanıldı.

3 OCAK'TA KAMPTA
Hırvat stoperin 3 Ocak'ta başlayacak 2. yarı hazırlıklarına katılacağı da gelen haberler arasında.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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