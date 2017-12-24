Beşiktaş’ta Vida çılgınlığı

Beşiktaş'ın eylül ayında protokol imzaladığı Domago Vida'nın trnasferinin bitirilmesi Beşiktaşlı tarftarlara büyük coşku yaşattı. Sanal alemde "Vida tamam, Arda Turan come to Beşiktaş" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar yaptıkları yorumlarda "Yönetim işini yarım bırakmıyor. Adım adım Vida'nın işini bitirdiler formayı giydirdiler. Helal olsun" ifadeleri kullanıldı.
3 OCAK'TA KAMPTA Hırvat stoperin 3 Ocak'tabaşlayacak 2. yarı hazırlıklarınakatılacağı da gelen haberler arasında.
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