Barça’dan resital

Barcelona'dan Madrid'de futbol resitali... Katalan ekibi, ezeli rakibi Real Madrid'ideplasmanda 3-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ev sahibi Real Madrid ilk yarıda özellikle Benzemave Ronaldo ile çok önemli gol fırsatlarından yararlanamadı. Barcelona, 54. dakikada Luis Suarez, 64'teMessi (pen.) ve 90'da AleixVidal ile farklı bir galibiyete imza attı. Real Madrid'de 63. dakikada Dani Carvajal kırmızıkart gördü. NamağlupBarcelona, El Clasico'daki zaferiyle ligde puanını 45'e çıkarttı. Barça, Real Madrid'e 14 puan fark attı.
Messi ve arkadaşları, R.Madrid deplasmanında futbol şov yaptı.
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