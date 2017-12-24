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Barça’dan resital

Dünyanın 1 numaralı derbisinde , ’i deplasmanda 3 farkla devirdi

Barça’dan resital
Barcelona'dan Madrid'de futbol resitali... Katalan ekibi, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ev sahibi ilk yarıda özellikle Benzema ve Ronaldo ile çok önemli gol fırsatlarından yararlanamadı. Barcelona, 54. dakikada Luis Suarez, 64'te Messi (pen.) ve 90'da Aleix Vidal ile farklı bir galibiyete imza attı. Real Madrid'de 63. dakikada Dani Carvajal kırmızı kart gördü. Namağlup Barcelona, El Clasico'daki zaferiyle ligde puanını 45'e çıkarttı. Barça, Real Madrid'e 14 puan fark attı.
Messi ve arkadaşları, R.Madrid deplasmanında futbol şov yaptı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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