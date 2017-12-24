Avantajımızı kaybettik

SON BÖLÜMDE ÇOK POZİSYON VAR
"ANCAK bariz hatadan golü yiyence biraz bocaladık. Beraberlik golü bize mental direnç verdi. Son bölümde çok fazla pozisyon bulduk. Son vuruşlar da geldi ama galibiyet golünü bulamayınca 1 puanla yetindik."
FİZİK GÜCÜMÜZE GÜVENDİK...
"Maçın 60-65. dakikasından sonra fizik gücümüz ve saha içi yerleşimimizle ibrenin bize döneceğini tahmin ediyorduk. Ancak dediğimiz gibi bariz hatadan golü yiyence dengeler biraz değişti."
HER ŞEY AÇIKLANMAMALI...
"Kimin oynayacağına karar vermek kolay bir konu değil. Ozan Tufan soruluyor. Ondan önce M.Topal ve Valbuena soruluyordu. Bu bizim iç meselemiz. Şeffaflık var ama her şeyin açıklanması gerekmiyor."
FIRAT AYDINUS'A PENALTI İSYANI!
F.Bahçeli futbolcular Konyaspor maçının 26. dakikasında Ali Turan'ın ceza sahasında Giuliano'yu ittiğini gerekçesiyle penaltı bekledi. Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonda oyunu devam ettirmeyi tercih ederken, bu kararı Sarı-Lacivertliler tepkiyle karşıladı. Fırat Aydınus'un bu pozisyondaki kararına taraftarlar da sosyal medyada ateş püskürdü.
TARAFTAR KUDÜS'Ü UNUTMADI
Konyaspor taraftarı Fenerbahçe maçı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak kabul etme kararını protesto etti. Kudüs için hazırlanan koreografide Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin üzerine "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" ifadesi yer aldı.
Dün geceki maçı İsrail askerlerinin işkence yaptığı down sendromlu Filistinli genç Muhammed ailesiyle birlikte tribünden izledi.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
Aykut Kocaman, Konya karşısında ilk yarısı 0-0 bitirip ikinci yarıda oyunu çözmeyi hedefledi. Konya'nın öne geçmesi Kocaman'ın planlarını bozdu. Sonuç olarak F.Bahçe son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Kocaman kısa vadeli değil, uzun vadeli bir hoca. Uzun yıllar takımda kalmalı.
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