25 Şut 15 korner 49 orta sıfır puan

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş belki de sezonun en şanssız maçını yaşadı. Hücumda harika bir tempo yakalayan Beşiktaş, son vuruşlarda istediği başarıyı gösteremeyince puan alamadı. Maç sonunda ortaya çıkan istatistik rakamları ise inanılmazdı.
BEŞİKTAŞ TOP GÖSTERMEDİ Beşiktaş, Sivas'tayüzde 70 toplaoynama oranına sahipoldu. Penaltıdan golübulduğunda ise burakam yüzde78'di. Rakibinin2 kornerine karşıtam 15 köşe vuruşukullandı.
TOLGAHAN'I GEÇEMEDİLER Beşiktaş, Sivaskalesine 10'u isabetli25 şut çekti. Ancakgünün başarılı ismiTolgahan Acar hergeçen dakika kalesindedevleşti. 494 isabetlipasa karşılık burakam Sivas'ta sadece163'te kaldı.
49 ORTA SEZONUN REKORU OLDU En ilginç istatistik rakamı ise orta sayısında idi. 49 orta yapan Beşiktaş, tüm takımlar içerisinde sezonun rekorunu kırdı. Penaltı dışında son vuruş gelmeyince yenilen 2 golle rakibine boyun eğdi.
SİVAS'A ROTASYON YOK BEŞİKTAŞ Teknik DirektörüŞenol Güneş, Sivas deplasmanına,geçtiğimiz hafta Osmanlı maçındasahaya sürdüğü 11'le çıktı.
MEDEL:BİZE YAKIŞMADI BEŞİKTAŞ'IN Şilili yıldızı Medel, Sivasspor yenilgisi sonrasında, "Aldığımız mağlubiyet bize hiç yakışmadı. Takım olarak iyi mücadele etsek de üretken olamadık. Üzgünüz" dedi.
PEPE: BU SKORA İNANMAK ZOR PEPE, iyi oynadıklarıbirmaçı kaybettiklerinisöyledi. Portekizlistoper, "90dakika golü bizdüşündük ve iyioynadık. Maç bitimindeskora inanmakgerçektenzor. Söyleyecekfazla bir şey deyok" dedi
NEGREDO YETMEDİ
Beşiktaş'ın Sivas'taki tek golünü atan Negredo, mağlubiyeti önleyemedi. İspanyol yıldız 46'da yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
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