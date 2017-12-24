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  1. Beşiktaş’ta Vida çılgınlığı
  2. Üzgünüm! ilk golde hatalıyım

25 Şut 15 korner 49 orta sıfır puan

Yüzde 70 topla oynayan, Sivas’ı orta ve şut bombardımanına tutan Beşiktaş’a 1 gol yetmedi!

25 Şut 15 korner 49 orta sıfır puan
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş belki de sezonun en şanssız maçını yaşadı. Hücumda harika bir tempo yakalayan Beşiktaş, son vuruşlarda istediği başarıyı gösteremeyince puan alamadı. Maç sonunda ortaya çıkan istatistik rakamları ise inanılmazdı.

BEŞİKTAŞ TOP GÖSTERMEDİ
Beşiktaş, Sivas'ta yüzde 70 topla oynama oranına sahip oldu. Penaltıdan golü bulduğunda ise bu rakam yüzde 78'di. Rakibinin 2 kornerine karşı tam 15 köşe vuruşu kullandı.

TOLGAHAN'I GEÇEMEDİLER
Beşiktaş, Sivas kalesine 10'u isabetli 25 şut çekti. Ancak günün başarılı ismi Tolgahan Acar her geçen dakika kalesinde devleşti. 494 isabetli pasa karşılık bu rakam Sivas'ta sadece 163'te kaldı.

49 ORTA SEZONUN REKORU OLDU
En ilginç istatistik rakamı ise orta sayısında idi. 49 orta yapan Beşiktaş, tüm takımlar içerisinde sezonun rekorunu kırdı. Penaltı dışında son vuruş gelmeyince yenilen 2 golle rakibine boyun eğdi.

SİVAS'A ROTASYON YOK
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivas deplasmanına, geçtiğimiz hafta Osmanlı maçında sahaya sürdüğü 11'le çıktı.

MEDEL: BİZE YAKIŞMADI
BEŞİKTAŞ'IN Şilili yıldızı Medel, Sivasspor yenilgisi sonrasında, "Aldığımız mağlubiyet bize hiç yakışmadı. Takım olarak iyi mücadele etsek de üretken olamadık. Üzgünüz" dedi.

PEPE: BU SKORA İNANMAK ZOR
PEPE, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi. Portekizli stoper, "90 dakika golü biz düşündük ve iyi oynadık. Maç bitiminde skora inanmak gerçekten zor. Söyleyecek fazla bir şey de yok" dedi


​NEGREDO YETMEDİ
Beşiktaş'ın Sivas'taki tek golünü atan Negredo, mağlubiyeti önleyemedi. İspanyol yıldız 46'da yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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