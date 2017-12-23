Nerede kalmıştık tişörtü

FATİH Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiğini açıkladığı 'Nerede kalmıştık...' tweeti, kısa süre içinde etkileşim rekorları kırdı. Bazı Galatasaray taraftarları, bu tweeti tablo yaparken Galatasaray resmi ürünlerini satan GS Store, bu tweeti tişört olarak satışa çıkardı.