Kartal’da Arda çılgınlığı

BEŞİKTAŞ taraftarından sürpriz ArdaTuran hamlesi... Yaz transfer döneminde "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajlarıyla dünyada gündem olan ve Pepe, Negredo ileLens gibi yıldızların imza atmasında önemli rol oynayan taraftarlar bu kez gözünü BarcelonalıArda Turan'a dikti
MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR DEVRE arasında Barcelona'dan ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki futbolcuya Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada üzerinden binlerce "Come to Beşiktaş(Beşiktaş'a gel)" mesajı yolladı.
ORMAN SICAK BAKIYOR ARDA Turan ile samimi bir ilişkisi olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yıldız ismin transferine sıcak baktığı iddia edildi. Orman, mali şartların uyması halinde Barcelona ile temasa geçecek
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ BEŞİKTAŞ taraftarının takımda görmek istediği ArdaTuran, Siyah-Beyazlı kulübün efsane başkanı SüleymanSeba'nın vefatı sonrasında '7 numaralıSeba' formasını sırtına geçirmişt
kalan karakter 1000
Terim gelmesi arda gs gitme bitmiştir inşaatçılar takım yönetirse demişti BJK gitme bitmiştir Aykut istemez Aziz ister ts lu Burak kapalı kapılar arasında kapı açıp bir der Arda bu sezonu 2-3 yıl önce kapadı fonksiyonları kaybolmuştur
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.