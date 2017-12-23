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Kartal’da Arda çılgınlığı

Siyah-Beyazlı taraftarlar Barcelona’dan ayrılması kesinleşen milli yıldızı Beşiktaş’ta görmeyi çok istiyor...

Kartal’da Arda çılgınlığı
BEŞİKTAŞ taraftarından sürpriz Arda Turan hamlesi... Yaz transfer döneminde "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajlarıyla dünyada gündem olan ve Pepe, Negredo ile Lens gibi yıldızların imza atmasında önemli rol oynayan taraftarlar bu kez gözünü Barcelonalı Arda Turan'a dikti

MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR
DEVRE arasında Barcelona'dan ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki futbolcuya Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada üzerinden binlerce "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajı yolladı.

ORMAN SICAK BAKIYOR
ARDA Turan ile samimi bir ilişkisi olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yıldız ismin transferine sıcak baktığı iddia edildi. Orman, mali şartların uyması halinde Barcelona ile temasa geçecek

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ
BEŞİKTAŞ taraftarının takımda görmek istediği Arda Turan, Siyah-Beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın vefatı sonrasında '7 numaralı Seba' formasını sırtına geçirmişt
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Rahmet Rahmet

Terim gelmesi arda gs gitme bitmiştir inşaatçılar takım yönetirse demişti BJK gitme bitmiştir Aykut istemez Aziz ister ts lu Burak kapalı kapılar arasında kapı açıp bir der Arda bu sezonu 2-3 yıl önce kapadı fonksiyonları kaybolmuştur

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cevapla 23.12.2017 07:17
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