Kartal’da Arda çılgınlığı

BEŞİKTAŞ taraftarından sürpriz Arda Turan hamlesi... Yaz transfer döneminde "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajlarıyla dünyada gündem olan ve Pepe, Negredo ile Lens gibi yıldızların imza atmasında önemli rol oynayan taraftarlar bu kez gözünü Barcelonalı Arda Turan'a dikti



MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR

DEVRE arasında Barcelona'dan ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki futbolcuya Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada üzerinden binlerce "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajı yolladı.



ORMAN SICAK BAKIYOR

ARDA Turan ile samimi bir ilişkisi olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yıldız ismin transferine sıcak baktığı iddia edildi. Orman, mali şartların uyması halinde Barcelona ile temasa geçecek



BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

BEŞİKTAŞ taraftarının takımda görmek istediği Arda Turan, Siyah-Beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın vefatı sonrasında '7 numaralı Seba' formasını sırtına geçirmişt