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İmparator ilk idmanına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü dün ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı Florya’daki ilk çalışmada oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

İmparator Fatih Terim ilk idmanına çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adam, ilk idmanında futbolcularıyla yakın ilişkiler kurdu. Çalışmayı sık sık durduran Terim'in oyuncularına uyarılarda bulunduğu gözlendi. İmparator, futbolcularıyla yaptığı toplantıda Göztepe maçının önemine değinerek, "Hepimiz için yeni bir başlangıç. İyi bir kadromuz var. Çok daha fazla çalışarak sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" açıklamalarını yaptı. Terim, oyuncularıyla tek tek tanıştı

FLORYA'DA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK!
SARI-KIRMIZILI takımla 4. kez anlaşan Fatih Terim'in çarpıcı ifadelere imza attı. Tecrübeli teknik adamın basın toplantısında öne çıkan açıklamalarından en dikkat çekeni ise Florya ile ilgili olanıydı. Terim, "Devre arası kampı sonrası Florya'yı tanıyamayacaksınız. Orada çok şey değişecek" dedi
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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neco neco

nihayet olmasi gerektigi yere geldi bunu galatasaraya zimmetleyin basarili olsada olmasada omur boyu gs den hic ayrilmasin. milli takimin basina asla bidaha getirilmesin musallat olmasin. lucescununda derhal gonderilmesi lazim.en kotu 2.lig yerli antrenor bile lucescudan iyidir.

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cevapla 23.12.2017 06:01
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