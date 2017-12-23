İmparator Fatih Terim ilk idmanına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adam, ilk idmanında futbolcularıyla yakın ilişkiler kurdu. Çalışmayı sık sık durduran Terim'in oyuncularına uyarılarda bulunduğu gözlendi. İmparator, futbolcularıyla yaptığı toplantıda Göztepe maçının önemine değinerek, "Hepimiz için yeni bir başlangıç. İyi bir kadromuz var. Çok daha fazla çalışarak sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" açıklamalarını yaptı. Terim, oyuncularıyla tek tek tanıştı
FLORYA'DA ÇOK ŞEYDEĞİŞECEK! SARI-KIRMIZILI takımla 4. kez anlaşan Fatih Terim'in çarpıcı ifadelere imza attı. Tecrübeli teknik adamın basın toplantısında öne çıkan açıklamalarından en dikkat çekeni ise Florya ile ilgili olanıydı. Terim, "Devre arası kampısonrası Florya'yı tanıyamayacaksınız.Orada çok şey değişecek" dedi
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nihayet olmasi gerektigi yere geldi bunu galatasaraya zimmetleyin basarili olsada olmasada omur boyu gs den hic ayrilmasin. milli takimin basina asla bidaha getirilmesin musallat olmasin. lucescununda derhal gonderilmesi lazim.en kotu 2.lig yerli antrenor bile lucescudan iyidir.
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