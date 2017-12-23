Eksik bir şey var benim de rüyam bu

BURADA KAYBETMEK ÜZMEZ
G.SARAY'IN kendisi için futbol takımından öte bir yerde olduğunu belirten Terim, "Bu bir meydan okuma... Ama Galatasaray benim için takımdan öte bir şey. Kazandığım yerde kaybetmek beni üzmez" dedi.
ARDA YÖNETİMİN KONUSU
ARDA Turan'ın transferi hakkında konuşan G.Saray hocası Fatih Terim, "Arda Turan, başkan ve yönetimin konusu. Biraz evvel imza attım, benden önce böyle bir konu olduysa bilmiyorum" cevabını verdi.
TWEET KIZLARIMIN FİKRİYDİ
NEREDE kalmıştık' twiti ile ilgili de konuşan Terim, "Tweet atma olayı, kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım, unutma demişlerdi geçen sene. Ümit ederim ki daha sık kullanırım" dedi.
21 YIL KALSAM NE OLURDU!
TERİM, "4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. B.Münih'e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. Ben de G.Saray'ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim" diye konuştu.
DEVRE ARASINDA BELLİ OLACAK
FATİH hoca, "3-4 gündür altyapı sorumlumuz Emrah kardeşimiz vardı. Devre arasında başlarken yardımcılarım benimle başlayacak. Yerli var, yabancı var. Bir araya geleceğiz, paylaşırız" ifadelerini kullandı
AVRUPA'YI DA SALLADI!
FATİH Terim'in yeniden G.Saray'a dönmesi Avrupa medyasında da geniş yer buldu. İtalyan medyası, "İmparator yuvasına geri döndü" ifadelerini kullandı.
TAFFAREL DE DÖNÜYOR
G.SARAY'DA kaleci antrenörlüğü görevine Claudio Taffarel'in getirileceği öğrenildi. Hasan Şaş, ve Ümit Davala'nın da Fatih Terim'in yardımcıları olması bekleniyor. Elmander'den de cevap bekleniyor.
İSMİ TRANSFER EDECEĞİZ
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma 1-2 kaliteli takviye yapmak istediklerini vurguladı. Terim mevcut oyuncuların kendi potansiyellerini tam anlamıyla yansıtmadıklarını söyledi ve bu durumu değiştireceklerini belirtti. İmparator takımdaki yıldızlara da ilk günden mesaj gönderdi.
LİGİN İKİNCİ YARISINDA AYLIK 1905 TL ALACAK
GALATASARAY Kulübü, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili KAP'a dün açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Terim'le 2017-2018 futbol sezonunun 2. yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir" denildi. Sarı-Kırmızılı kulüp, ilk yaptığı açıklamada Terim'in yarım sezon için 1, ikinci sezon için 2 milyon Euro alacağını duyurulmuştu.
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