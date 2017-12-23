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Derbide güldü

Süper Lig’de zor günler yaşayan iki Akdeniz ekibinin buluşmasında gülen spor oldu... Kırmızı-Beyazlılar, Emre (2) ve Deniz ile rakibini devirdi

Derbide Antalya güldü
SÜPER Lig'de 17. haftanın perdesi dün açıldı... Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Akdeniz ekibinin buluşmasında Antalyaspor seyircisi önünde Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

EMRE YILDIZLAŞTI
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip 21. dakikada gelişen hızlı atakta Vagner Love'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat Antalyaspor 32. dakikada Emre Güral ile bu gole karşılık verdi: 1-1. Maçın ikinci yarısında çok etkili bir futbol sergileyen ev sahibi ekip 51. dakikada Deniz Kadah ile skoru 2-1 yaptı. 84. dakikada sahneye birkez daha Emre Güral çıktı ve Antalyaspor maçı 3-1 kazandı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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