Derbide Antalya güldü

SÜPER Lig'de 17. haftanın perdesi dün açıldı... Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Akdeniz ekibinin buluşmasında Antalyaspor seyircisi önünde Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.



EMRE YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip 21. dakikada gelişen hızlı atakta Vagner Love'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat Antalyaspor 32. dakikada Emre Güral ile bu gole karşılık verdi: 1-1. Maçın ikinci yarısında çok etkili bir futbol sergileyen ev sahibi ekip 51. dakikada Deniz Kadah ile skoru 2-1 yaptı. 84. dakikada sahneye birkez daha Emre Güral çıktı ve Antalyaspor maçı 3-1 kazandı.