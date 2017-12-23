Avrupa'yı hak ediyoruz

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Juraj Kucka, Bordo-Mavili kulübün her zaman Avrupa'da yer almayı hak ettiğini söyledi. Trabzon'a gelerek doğru bir karar verdiğini belirten Kucka, Bordo- Mavili taraftarlardan da övgü ile bahsetti. Slovak yıldız Milan'da forma giydiği süreçte kendisine "Tank" lakabı takıldığını söyledi.