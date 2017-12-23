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Avrupa'yı hak ediyoruz

Kucka: “Avrupa’da olmayı hak eden bir takımız”

Avrupayı hak ediyoruz
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Juraj Kucka, Bordo-Mavili kulübün her zaman Avrupa'da yer almayı hak ettiğini söyledi. Trabzon'a gelerek doğru bir karar verdiğini belirten Kucka, Bordo- Mavili taraftarlardan da övgü ile bahsetti. Slovak yıldız Milan'da forma giydiği süreçte kendisine "Tank" lakabı takıldığını söyledi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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