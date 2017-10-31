Kayserispor'un 41. dakikada Umut Bulut ile attığı golde verdiği hatalı pasla büyük bir yıkım yaşayan Fenerbahçe'ninRus stoperi RomanNeustadter, ilk yarı bitmeden gelen Ozan'ın golüyle biraz rahatladı. 2. yarının hemen başında 50. dakikada kornerden gelen topu kafayla filelere gönderen Neustadter, böylece kendisini taraftara affettirmiş oldu. Neustadter, bu sezon UEFAAvrupa Ligi ön eleme turlarında 2 kez daha fileleri havalandırmıştı.
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