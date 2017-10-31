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'den affettiren kafa!

Umut Bulut’un golünde pozisyonu hediye eden , 50. dakikada attğı şık kafa golüyle kendisini taraftara affettirdi

Roman Neustadterden affettiren kafa!
Kayserispor'un 41. dakikada Umut Bulut ile attığı golde verdiği hatalı pasla büyük bir yıkım yaşayan Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, ilk yarı bitmeden gelen Ozan'ın golüyle biraz rahatladı. 2. yarının hemen başında 50. dakikada kornerden gelen topu kafayla filelere gönderen Neustadter, böylece kendisini taraftara affettirmiş oldu. Neustadter, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında 2 kez daha fileleri havalandırmıştı.
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