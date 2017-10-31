Devler onun peşinde

G.Saray maçında ortaya koyduğu müthiş futbolla büyük alkış toplayan Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa'nın devleri bırakmıyor. Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan, Arsenal ve Sevilla daha önce Trabzonspor Yönetimi'ne teklifte bulunmuştu. Rakam 13 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Trabzon, 20 yaşındaki genç yıldızı 20 milyon Euro'dan aşağıya satmak istemiyor.