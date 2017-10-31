 ;
Yol Durumu
  1. 8 günde sihirli dokunuş
  2. Cenk'i 20 milyon Euro'ya vermem

Devler onun peşinde

G.Saray’a maçında futboluyla döktüren için Bayern Münih, Milan , Arsenal ve Sevilla hazırda bekliyor...

Devler onun peşinde
G.Saray maçında ortaya koyduğu müthiş futbolla büyük alkış toplayan Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa'nın devleri bırakmıyor. Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan, Arsenal ve Sevilla daha önce Trabzonspor Yönetimi'ne teklifte bulunmuştu. Rakam 13 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Trabzon, 20 yaşındaki genç yıldızı 20 milyon Euro'dan aşağıya satmak istemiyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar