Cenk'i 20 milyon Euro'ya vermem

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyon Euro gibi rakamlara satmayacağını söyleyen Orman, "Onlar benim çocuklarım. Bir tek onlara şu para gelsin, gitsin onlar bir makine, bir mikrofon falan değiller. Onun için bir rakam yok" ifadesini kullandı.



​LENS 4 SENE DAHA BİZİMLE

Lens'in gönderileceği iddialarını yanıtlayan Orman, "Lens 4 yıl daha bizimle olacak. O kaliteli bir oyuncu. İnanılmaz derecede iyi bir çocuk. Onun bir moral bozukluğu olabilir ama tartışılacak bir durumu yok" dedi.



​BEŞİKTAŞ HAKSIZLIĞA UĞRADI

Caner Erkin'e verilen cezayı da eleştiren Orman, "Beşiktaş bir haksızlığa uğradı doğru. Ben düzelteceklerine inanıyorum. TFF bunu düzeltmezse başına daha çok iş açar" dedi.



​ ABOUBAKAR AZ OYNASIN

Aboubakar' ın Beşiktaş'a transfer olmasının tek nedeninin para olmadığını söyleyen Orman, "Ondan tek beklentimiz Porto maçında az oynasın" diye konuştu.