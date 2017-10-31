Cenk'i 20 milyon Euro'ya vermem

Beşiktaş Başkanı FikretOrmanaçıklamalarda bulundu.Cenk Tosun'udevre arasında 20 milyonEuro gibi rakamlarasatmayacağını söyleyenOrman, "Onlarbenim çocuklarım. Birtek onlara şu para gelsin,gitsin onlar birmakine, bir mikrofonfalan değiller. Onuniçin bir rakam yok" ifadesinikullandı.
LENS 4 SENE DAHA BİZİMLE Lens'in gönderileceği iddialarını yanıtlayan Orman, "Lens 4 yıl daha bizimle olacak. O kaliteli bir oyuncu. İnanılmaz derecede iyi bir çocuk. Onun bir moral bozukluğu olabilir ama tartışılacak bir durumu yok" dedi.
BEŞİKTAŞ HAKSIZLIĞA UĞRADI Caner Erkin'e verilen cezayı da eleştiren Orman, "Beşiktaş bir haksızlığa uğradı doğru. Ben düzelteceklerine inanıyorum. TFF bunu düzeltmezse başına daha çok iş açar" dedi.
ABOUBAKAR AZ OYNASIN Aboubakar' ın Beşiktaş'a transfer olmasının tek nedeninin para olmadığını söyleyen Orman, "Ondan tek beklentimiz Porto maçında az oynasın" diye konuştu.
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