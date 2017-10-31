8 günde sihirli dokunuş

Trabzon Süper Lig'de G.Saray'ı 2-1 yenerek 5 hafta sonra kazandı ve rahat bir nefes aldı. Galibiyetten çok ortaya konan futbol, camiayı ve taraftarı mest etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 21 Ekim'de Yeni Malatyaspor karşısında kötü bir futbol sergiledi ve maçtan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Bu maçtan sadece 8 gün sonra işler değişti.
ÖNCE PSİKOLOG GİBİ YAKLAŞTI Rıza Çalımbay, üst üste yenilgiler alan takıma öncelikle psikolog gibi yaklaştı. Kaybolanözgüvenlerini yerinegetirdi. Ardından da Galatasaray maçı öncesi yaptığı konuşmayla futbolcularını galibiyete inandırdı.
ORTA SAHAYI YUSUF'A BIRAKTI Trabzonspor Teknik Direktörü Sosa'yıGalatasaray maçındakenarda oturttu.Daha çok koşan ve mücadeleeden Yusuf Yazıcı'yısahaya sürdü.Genç yıldız da Galatasaraymaçında attığıgolle galibiyeti getirdi.
SAVAŞAN İLK 11'LE SAHAYA ÇIKTI Rıza Çalımbay, Galatasaraymaçındadaha önce de dediğigibi 'Savaşan' bir takımoluşturdu. Futbolcularsahada basmadık yerbırakmadı... Prosineckiyerine Rıza hoca tercihininne kadar doğru olduğuortaya çıktı.
BİR GÖRÜŞ: HAMi MANDIRALI
TRABZONSPORYUKARILARA ÇIKAR Öncelikle şunu belirtmekte fayda var... Trabzonspor'unGalatasaray galibiyetine ihtiyacıvardı. 3 puan çok anlamlı. Trabzonspor, sezonun en hırslı ve en iyi futbolunu oynadı. Lider Galatasaray pozisyon dahi bulamadı. Bu da çok önemli. Bundan sonra ne olur? Rızahocanın elinde geniş bir kadrovar. Geniş kadro bence avantaj, dezavantaj değil. Rıza hoca oyuncularla diyalogları iyi kurar ve forma adaletini sağlarsa (ki bunu yapar) G.Saray maçındaki iyi futbol diğer maçlara da yansır... Trabzonspor bundan sonra iyi sonuçlar alır ve yeniden yukarılara çıkar. Devre arasında transferler doğru bölgelere yapılmalı... Rıza hocave ekibini G.Saray galibiyetinedeniyle kutluyorum.
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