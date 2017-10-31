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  1. Rıza Çalımbay: Formayı hak eden giyecek
  2. Devler onun peşinde

8 günde sihirli dokunuş

, G.Saray maçı öncesinde kaybolan özgüveni geri getirdi. Sosa’yı kesti, Yusuf’u oyun lideri yaptı. Trabzonspor’a yeniden savaşan bir kimlik kazandırdı

8 günde sihirli dokunuş
Trabzon Süper Lig'de G.Saray'ı 2-1 yenerek 5 hafta sonra kazandı ve rahat bir nefes aldı. Galibiyetten çok ortaya konan futbol, camiayı ve taraftarı mest etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 21 Ekim'de Yeni Malatyaspor karşısında kötü bir futbol sergiledi ve maçtan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Bu maçtan sadece 8 gün sonra işler değişti.

​ÖNCE PSİKOLOG GİBİ YAKLAŞTI
Rıza Çalımbay, üst üste yenilgiler alan takıma öncelikle psikolog gibi yaklaştı. Kaybolan özgüvenlerini yerine getirdi. Ardından da Galatasaray maçı öncesi yaptığı konuşmayla futbolcularını galibiyete inandırdı.

​ORTA SAHAYI YUSUF'A BIRAKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Sosa'yı Galatasaray maçında kenarda oturttu. Daha çok koşan ve mücadele eden Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. Genç yıldız da Galatasaray maçında attığı golle galibiyeti getirdi.

SAVAŞAN İLK 11'LE SAHAYA ÇIKTI
Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında daha önce de dediği gibi 'Savaşan' bir takım oluşturdu. Futbolcular sahada basmadık yer bırakmadı... Prosinecki yerine Rıza hoca tercihinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.


BİR GÖRÜŞ: HAMi MANDIRALI

TRABZONSPOR YUKARILARA ÇIKAR
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var... Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetine ihtiyacı vardı. 3 puan çok anlamlı. Trabzonspor, sezonun en hırslı ve en iyi futbolunu oynadı. Lider Galatasaray pozisyon dahi bulamadı. Bu da çok önemli. Bundan sonra ne olur? Rıza hocanın elinde geniş bir kadro var. Geniş kadro bence avantaj, dezavantaj değil. Rıza hoca oyuncularla diyalogları iyi kurar ve forma adaletini sağlarsa (ki bunu yapar) G.Saray maçındaki iyi futbol diğer maçlara da yansır... Trabzonspor bundan sonra iyi sonuçlar alır ve yeniden yukarılara çıkar. Devre arasında transferler doğru bölgelere yapılmalı... Rıza hoca ve ekibini G.Saray galibiyeti nedeniyle kutluyorum.
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