Rakipler bizi futbol oynayarak yensin

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor yenilgisi sonrası rakiplerinin futbol anlayışından şikayet etti. Tudor, "Rakiplerimiz bizi futbol oynayarak yenmeye çalışsın. Trabzonspor futbol oynamaktan çok uzaktı" dedi. 10 ma çta 1 kez yenildik Trabzonspor yenilgisinin abartılmaması gerektiğini belirten Hırvat hoca, "10 maçta bir kez yenildik. Bu durum çok yadırganmamalı" diye konuştu.