O gol bizi şampiyon yapacak

Beşiktaş Başkanı FikretOrman,Alanyaspor galibiyetindençok Negredo'nunattığı gole sevindi.Gol atamadığıiçin eleştirilen Negredo'nunattığı bu galibiyetgolüyle kendisinegeleceğine inandığınısöyleyen Orman, "Ogol bizi şampiyon yapacak.Negredo'nun gollerinedevam edeceğimeinanıyorum" dedi.
ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ MONACO Aldıkları galibiyetle ligde yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Fikret Orman, "Şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik. Şimdi hedefimiz Monaco ile oynayacağımız maç" ifadesini kullandı.
LİGDE HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL Ligde bundan sonra her şeyin olabileceğine dikkat çeken Orman, "Kolay maç yok. Alanya maçında puan kaybetseydik çok üzülürdüm. Özellikle 2. yarıda kurduğumuz baskıyla galibiyeti hak ettik. Takımı kutluyorum" dedi.
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