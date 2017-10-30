Keşke her maçımızı G.Saray’la oynasak

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Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok, G.Saray maçı sonrası rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray taraftarının maç öncesi "Trabzon kümeye" diye bağırdığını belirten Uğur, "Biz de keşke her hafta Galatasaray'la karşılaşsak da her seferinde olduğu gibi onları yenip şampiyonluğa oynasak" diye konuştu. Galatasaray alt yapısından yetişen Uğur'un bu sözleri sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisine neden oldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Gazete
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