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Keşke her maçımızı G.Saray’la oynasak

Uğur Demirok, “G.Saray seyircisi ‘Trabzon kümeye’ diye bağırmaktan bıkmadı. Keşke her hafta onlarla maç yapsak da şampiyonluğa oynasak” dedi

Keşke her maçımızı G.Saray’la oynasak
'un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok, G.Saray maçı sonrası rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray taraftarının maç öncesi "Trabzon kümeye" diye bağırdığını belirten Uğur, "Biz de keşke her hafta Galatasaray'la karşılaşsak da her seferinde olduğu gibi onları yenip şampiyonluğa oynasak" diye konuştu. Galatasaray alt yapısından yetişen Uğur'un bu sözleri sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisine neden oldu.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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