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’ı çıldırtan pozisyon

33. dakikada Bero’nun Fernando’ya yaptığı faule kart çıkmayınca lılar çıldırdı

Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Dünkü derbinin 33. dakikasında Trabzonsporlu Bero, Galatasaraylı Fernando'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyondan sonra Sarı-Kırmızılı oyuncular kırmızı kart beklediler. Ancak hakem bu pozisyonda sarı kart bile göstermedi. Pozisyonda sakatlanan Fernando, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti. Bero'nun Fernando'ya müdahalesi sosyal medyada da tartışıldı. Maç sonrası Muslera ve Maicon pozisyonun fotoğrafını paylaşarak hakemi eleştirdi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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