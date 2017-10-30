Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon

Dünkü derbinin 33. dakikasında Trabzonsporlu Bero, Galatasaraylı Fernando'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyondan sonra Sarı-Kırmızılı oyuncular kırmızı kart beklediler. Ancak hakem bu pozisyonda sarı kart bile göstermedi. Pozisyonda sakatlanan Fernando, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti. Bero'nun Fernando'ya müdahalesi sosyal medyada da tartışıldı. Maç sonrası Muslera ve Maicon pozisyonun fotoğrafını paylaşarak hakemi eleştirdi.
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