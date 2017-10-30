Ergün'den Kocaman'a: Demek ki bir bildiği var!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.
KARTLAR ADALETLİ OLSUN Ergün bir muhabirin, "Aykut Kocaman'G.Saray puan kaybedecek' demişti. Nedüşünüyorsunuz?"sorusuna, "Demek ki birbildiği varmış. İki haftadır aynı şeyi söylüyor"yanıtını verdi. Hakem yönetimini eleştirenErgün, "Geçen hafta da böyleydi. Busistemi yönetenlerin bunu çözmesi lazım.İlla bağıranın yanına mı dönecek bir sistem?Maçın ilk yarısındaFernando'nun pozisyonuna kart yok.Orta sahada olunca kart verilmiyor mu?Kötü oynamamıza rağmen golü attık amakartlar adaletli dağıtılsın. Nelerin olduğunubiliyoruz. 2 maç ceza, 1 maça iniyor, talimatlardeğişiyor. Kimi koruyoruz?" dedi.
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