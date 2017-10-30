Ergün'den Kocaman'a: Demek ki bir bildiği var!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.



KARTLAR ADALETLİ OLSUN

Ergün bir muhabirin, "Aykut Kocaman 'G.Saray puan kaybedecek' demişti. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Demek ki bir bildiği varmış. İki haftadır aynı şeyi söylüyor" yanıtını verdi. Hakem yönetimini eleştiren Ergün, "Geçen hafta da böyleydi. Bu sistemi yönetenlerin bunu çözmesi lazım. İlla bağıranın yanına mı dönecek bir sistem? Maçın ilk yarısında Fernando'nun pozisyonuna kart yok. Orta sahada olunca kart verilmiyor mu? Kötü oynamamıza rağmen golü attık ama kartlar adaletli dağıtılsın. Nelerin olduğunu biliyoruz. 2 maç ceza, 1 maça iniyor, talimatlar değişiyor. Kimi koruyoruz?" dedi.