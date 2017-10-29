Yüksek tansiyon

Aslan, zor günler yaşayan Trabzonspor’un konuğu olacak. Cimbom bu maçı da kazanarak puan farkını artırmak istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Fırtına ise alacağı 3 puanla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor
Karadeniz'de dev heyecan... Ligde 9 maçta 23 puana sahip olan namağlup lider Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 9. hafta sonunda en yakın rakibine 6 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar bu maçtan alacağı 3 puanla arayı açmayı planlarken ÇalımbaylıTrabzonspor ezeli rakibini yenerek yeni bir sayfa açmak isteyecek.
BURAK&KUCKA YOK Trabzonspor ligde Rıza Çalımbay yönetimindeki 2. maçına çıkacak. Bordo-Mavili takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz, JuracKucka ile kart cezalısı oyunculardan Emmanuel Mas ve HugoRodallega, G.Saray maçında forma giyemeyecek. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Belhanda forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda Fernando ve Serdar da sarı kartta ceza sınırında bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.