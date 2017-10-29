Yüksek tansiyon

Karadeniz'de dev heyecan... Ligde 9 maçta 23 puana sahip olan namağlup lider Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 9. hafta sonunda en yakın rakibine 6 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar bu maçtan alacağı 3 puanla arayı açmayı planlarken Çalımbaylı Trabzonspor ezeli rakibini yenerek yeni bir sayfa açmak isteyecek.



BURAK&KUCKA YOK

Trabzonspor ligde Rıza Çalımbay yönetimindeki 2. maçına çıkacak. Bordo-Mavili takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Jurac Kucka ile kart cezalısı oyunculardan Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, G.Saray maçında forma giyemeyecek. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Belhanda forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda Fernando ve Serdar da sarı kartta ceza sınırında bulunuyor.