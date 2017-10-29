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Trabzonsporlular birlik olalım

, “Trabzonsporlular birlik olmalı” dedi

Trabzonsporlular birlik olalım
Trabzonspor Divan Kurulu'nda konuşan gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Bordo-Mavili kulübün birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Albayrak "Trabzonspor Anadolu'nun isyanı oldu ve İstanbul'a dur dedi. Torunum darbe gecesi Bordo-Mavili formasıyla Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. Bizi her alanda eleştiriyorlar. Turkuvaz medya olmasa bizi boğarlardı" dedi
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