Trabzonsporlular birlik olalım

Trabzonspor Divan Kurulu'nda konuşan gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Bordo-Mavili kulübün birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Albayrak "Trabzonspor Anadolu'nun isyanı oldu ve İstanbul'a dur dedi. Torunum darbe gecesi Bordo-Mavili formasıyla Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. Bizi her alanda eleştiriyorlar. Turkuvaz medya olmasa bizi boğarlardı" dedi