Tek bilek tek yürek

Trabzon için sezonun en kritik maçı... Son 5 maçtır kazanamayan ve yeni bir çıkış arayan Bordo-Mavililer'de yönetimden, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara kadar herkesin tek düşüncesi G.Saray'ı devirmek. Trabzonspor camiası, ligde yenilgi yüzü görmeyen rakibini yenerek yeniden hava yakalamak istiyor.
OYUNCULARINA ÇOK GÜVENİYOR Rıza Çalımbay, kritik maç öncesinde, "Bu maçı kazandığımıztaktirde önümüzünaçılacağınıbiliyoruz. Bunu sadece biz değil oyuncularımız da biliyor ve gerçekten çok istekli çalıştılar" dedi.
TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM Takım kaptanı Onur Kıvrak'ın ise arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama önümüzde müthiş bir fırsat var. G.Saray'ı yenerek taraftarımızı mutlu edelim" dediği öğrenildi.
YÖNETİM ÖZEL PRİM VERECEK Trabzonsporyönetim kuruluG.Saray maçının kazanılmasıhalinde futbolcularaözel bir primverecek. Başkan MuharremUsta, bugünprimin detaylarınıaçıklayacak.
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