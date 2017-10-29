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  1. Trabzonsporlular birlik olalım

Tek bilek tek yürek

Yönetimden, Rıza Çalımbay’a ve futbolculara kadar herkesin tek düşüncesi, namağlup Galatasaray’ı Trabzon’da devirmek

Tek bilek tek yürek
Trabzon için sezonun en kritik maçı... Son 5 maçtır kazanamayan ve yeni bir çıkış arayan Bordo-Mavililer'de yönetimden, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara kadar herkesin tek düşüncesi G.Saray'ı devirmek. Trabzonspor camiası, ligde yenilgi yüzü görmeyen rakibini yenerek yeniden hava yakalamak istiyor.

​OYUNCULARINA ÇOK GÜVENİYOR
Rıza Çalımbay, kritik maç öncesinde, "Bu maçı kazandığımız taktirde önümüzün açılacağını biliyoruz. Bunu sadece biz değil oyuncularımız da biliyor ve gerçekten çok istekli çalıştılar" dedi.

TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
Takım kaptanı Onur Kıvrak'ın ise arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama önümüzde müthiş bir fırsat var. G.Saray'ı yenerek taraftarımızı mutlu edelim" dediği öğrenildi.

​YÖNETİM ÖZEL PRİM VERECEK
Trabzonspor yönetim kurulu G.Saray maçının kazanılması halinde futbolculara özel bir prim verecek. Başkan Muharrem Usta, bugün primin detaylarını açıklayacak.

Yunus EMRE SEL
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