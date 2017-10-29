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Penaltı isyanı

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun 42. dakikada Ricardo Quaresma’ya ceza sahası içinde yapılan harekette ‘devam’ kararı vermesi, büyük tartışma yarattı

Penaltı isyanı
Beşiktaş'ın Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlar damga vurdu. Maçın 42. dakikasında Quaresma'ya ceza sahası içinde Alanyasporul Wellinton tarafından yapılan müdahalede Siyah-Beyazlılar penaltı bekleren, hakem devam kararı verdi.

​BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
Quaresma'ya yapılan müdahale sonrası lı futbolcular uzun süre hakeme itirazda bulunsa da karar değişmedi. Taraftarlar da sosyal medyada hakem Uğurlu'ya ateş püskürdü.

OTORİTELER 'PENALTI' DEDİ
Alanya-Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunu yorumlayan spor yazarı Rıdvan Dilmen, "Quaresma'ya yapılan hareket net bir penaltı. Hakemin verdiği karar yanlış. Penaltı es geçildi" dedi.
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