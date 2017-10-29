Penaltı isyanı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlar damga vurdu. Maçın 42. dakikasında Quaresma'ya ceza sahası içinde Alanyasporul Wellinton tarafından yapılan müdahalede Siyah-Beyazlılar penaltı bekleren, hakem devam kararı verdi.
BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI Quaresma'yayapılan müdahalesonrası Beşiktaşlı futbolcularuzun sürehakeme itirazda bulunsada karar değişmedi.Taraftarlarda sosyal medyadahakem Uğurlu'ya ateşpüskürdü.
OTORİTELER 'PENALTI' DEDİ Alanya-Beşiktaşmaçındaki penaltıpozisyonunuyorumlayan spor yazarıRıdvan Dilmen,"Quaresma'ya yapılanhareket net bir penaltı.Hakemin verdiğikarar yanlış. Penaltıes geçildi" dedi.
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