Oğuzhan, Alanya önünde ilk 11’e geri döndü

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.
GÖKHAN'A ŞANS VERDİ Türkiye Futbol Federasyonu ProfesyonelFutbol Disiplin Kurulu'ndan6 resmi müsabakadan mencezası alan Caner Erkin'in yerineGökhan Gönül'e forma şansıverdi. Caner Erkin'in mevkisi olansol bekte Adriano görev yaparken,Gökhan Gönül ise sağ bekte takımınınbaşarısı için ter döktü
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