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Oğuzhan, Alanya önünde ilk 11’e geri döndü

Oğuzhan Özyakup 1 hafta sonra Alanyaspor önünde ilk 11’deki yerine geri döndü

Oğuzhan, Alanya önünde ilk 11’e geri döndü
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.

GÖKHAN'A ŞANS VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 6 resmi müsabakadan men cezası alan Caner Erkin'in yerine Gökhan Gönül'e forma şansı verdi. Caner Erkin'in mevkisi olan sol bekte Adriano görev yaparken, Gökhan Gönül ise sağ bekte takımının başarısı için ter döktü
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