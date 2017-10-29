Kayseri maçına derbi 11’i

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları sürerken teknik patron Aykut Kocaman'ın Martin Skrtel'i derbide olduğu gibi yine yedek bırakacağı ve Galatasaray derbisinde oynattığı 11'i sahaya süreceği bildirildi. Savunmanın göbeğinde Neustadter ile Neto'nun performansından memnin olan olan Kocaman, Slovak stoperi yedek bırakmaya devam edecek. Orta sahada da yine Dirar-Josef-Ozan Tufan üçlüsü görev yapacak.