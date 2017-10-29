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Artık kazanma zamanı

F.Bahçe derbisinin ardından yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen , “Rakip çok hırslı olacak ama kalitemizi gösterirsek üç puanı alırız” dedi

Artık kazanma zamanı
Bu akşam Trabzonspor deplasmanında çok zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Cimbom bu akşam kazanarak hem şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşmak hem de derbi şanssızlığını kırmak istiyor. G.Saray, Tudor'la çıktığı 4 büyük maçta da gülemedi.

​3 YENİLĞİ, 1 BERABERLİK
Bu maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve gol atamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez çok iddialı. Tudor, "Rakip çok hırslı olacak ama kali-temizi gösterirsek üç puanı alırız" dedi.

ASLAN'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Sezona fırtına gibi bir başlangıç yaşan Galatasaray deplasmanda 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Cimbom'un ligdeki yenilmezlik serisi ise 13 hafta. bu serinin Trabzon'da da sürmesini istiyor
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